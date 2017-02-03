Lg G6'nın Arka Yüzü de Göründü!

LG'nin bir sonraki telefonu G6hakkında yeni dedikodular gelmeye devam ediyor. Bu sefer telefonun arka tarafını gösteren bir fotoğraf, internete sızdı.



Görüntü gerçek ise LG G6'nın arka yüzü, parmak izi sensörünün ve çift kameranın konumu itibariyle V20'nin arkasına çok benziyor. Bununla birlikte V20'nin fırçalanmış metal görünümü, G6'da yerini oldukça parlak bir yüzeye bırakmış görünüyor.



LG, tanıtım öncesinde geçtiğimiz ay boyunca G6'dan küçük bilgiler paylaştı. Bu bilgiler arasında telefonun 5,7 inç QHD+ ekranla geleceği (2880 x 1440), 18: 9 ekran oranı sunacağı vardı. G6'nın su geçirmezlik özelliğiyle gelmesi de muhtemel.



LG'nin basına dağıttığı davetiyeler, tanıtımın 26 Şubat'ta Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekleşeceğini söylüyor.