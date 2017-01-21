Lg G6 İçin Şaşırtan İddia!

LG G6'dan beklediğimiz birçok özelliğin arasında su geçirmezlik de vardı. Ancak yeni ortaya çıkan bir görüntüde LG G6, bir su geçirmez kılıfın içerisinde görünüyor. Bu durum, LG G6'nın su geçirmezliğini şüpheye düşürmeye yetiyor.



Kılıf çizimlerinde gördüklerimize çoğu zaman inanmamak gerekse de, bu kılıflar telefonun üreticisinden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlandığı için, önemli bilgiler içeriyor olabilir. LG'nin kendi yayınladığı tanıtım görseli, G6'nın su geçirmezlik özelliğine sahip olduğunu söylüyordu. Rakip firmaların çoğu su belirli bir seviyede su geçirmezlik sunduğundan, bu çizimler biraz şüpheli görünüyor.







Ghostek'in paylaştığı çizimler, çok fazla bilgi vermiyor. Çizimlerdeki LG G6'nın telefonun tasarımının LG G5'e benzediği, arka tarafta bir parmak izi tarayıcısının ve çift kameranın yer aldığı görünüyor. Kamera LG G5'tekinin aksine çıkıntısız gibi görünüyor.



LG G6'nın MWC 2017'de, 26 Şubat'taki basın konferansında tanıtılması bekleniyor, yani gerçekleri öğrenmek için fazla beklemeyeceğiz.