Lg G6'dan İlk Resmi Görüntü Sızdı!

Önümüzdeki hafta tanıtılmasını beklediğimiz LG G6, geçen seneki LG G5'ten çok daha farklı görünebilir. Artık elimizde bunu ispatlayacak yeni bir görüntü var.



LG G6'dan ilk "resmi" görüntü sayabileceğimiz bu görsel, The Verge tarafından elde edildi. Görüntüdeki 5,7 inç'lik telefonun kendine has 18x9'luk bir ekran oranına sahip olacağını daha önce öğrenmiştik. LG G6'nın diğer özellikleri arasında su geçirmez tasarım ve geniş açılı fotoğraflar çekebilmenizi sağlayacak çift arka kamera var.







LG G6'nın pek tutulmayan modüler yapıyı ve aksesuarları bir kenara bırakacağı söyleniyor. Bunun yanında pili değiştirme imkanınız da muhtemelen ortadan kalkacak. 16x9 yerine alışılmadık 18x9 ekran oranına sahip cihazın yüzde 90'lık ekran oranıyla gelmesi, büyük değişiklikler olarak değerlendirilebilir. Ancak LG G6'nın ekran çerçevesini tamamen kaldırdığını söylemek mümkün değil, özellikle Xiaomi'nin geçen sene Ekim'de tanıttığı mi Mix ile karşılaştırdığımızda.



LG G6, Samsung Galaxy S8'den önce 26 Şubat'taki MWC 2017'de tanıtılacağından piyasaya önceden çıkmanın avantajına sahip olacak.