Lg G6 da Tek Başına Gelmeyecek!

LG G6'nın MWC 2017'de gösterileceğinden artık eminiz ancak Güney Koreli firma, yalnızca bir amiral gemisi tanıtmakla yetinmeyebilir.



GSMinfo.nl'nin ortaya çıkardığı marka adı kayıtları, "G6" ile birlikte "G6 Compact" ve "G6 Lite" isimlerinin de kaydedildiğini gösteriyor. Bu isimler, LG G6'nın daha küçük boyutlu ve daha ucuz iki ayrı modelinin ortaya çıkabileceğinin ipucunu veriyor. İsimlerin yanında herhangi bir bilgi bulunmadığı için akıl yürütmekle yetiniyoruz. Henüz her şey çok belirsiz olduğundan, LG G6 Compact ve LG G6 Lite'ın gerçeğe dönüşmeme ihtimali de var.



Compact ve Lite modelleri şaşırtıcı olmasa da firmanın G6 Prix, G6 Young ve G6 Forte gibi isimleri koruması altına alması, daha fazla telefonun sırada olabileceğini gösteriyor. Belgelerdeki isimler arasında "LG G6 Fit" ve "LG G6 Sense" de geçtiğinden, LG'nin bu isimleri taşıyan yeni giyilebilir cihazlar tanıtma olasılığı var.



Bu ayın sonundaki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) LG ve diğer teknoloji devlerinin özenle gizlemekte olduğu tüm yenilikleri görme fırsatı bulacağız. Buna LG G6 ve yukarıdaki arkadaşları da dahil olabilir.