Lg G6, Çok Fazla Bekletmeyecek!

LG, yeni telefonunu Samsung'tan önce tanıtarak rakibinin önüne geçmek istiyor. Yeni bir rapora göre LG, yeni G6'yı Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtacak ve iki hafta sonra, 10 Mart'ta Kore'de satışa sunacak.



Geçen seneki modüler LG G5'in hayal kırıklığı oluşturmasının ardından LG, başarılı bir geri dönüş yapmak istiyor. Modüler özellikleri bir kenara bırakacağı konuşulan LG G6, iddialara göre G5'e görünüşte benzeyecek ancak daha büyük ve eşsiz bir ekran sunacak. LG'nin kendi açıklamasına göre G6, 5,7 inç'lik QHD+ ekranla gelecek ve bu ekran, 18: 9 oranına sahip olacak. Yani ekranın piksel sayısı ve güneş altında okunabilirliği bir miktar artacak, dokunmalara daha çabuk tepki verecek.



LG'nin telefonunun beklediğimizden erken tanıtılacak olması güzel bir haber; ancak firmanın gerekli kontrolleri yapıp Samsung'un Galaxy Note 7'de yaşadıklarına benzer bir durum yaşamamasını umuyoruz.