Lg'den Yeni Tone Serisi

LG, CES 2017'de kablosuz ve giyilebilir teknolojiye sahip birçok yeni ses ürününü tanıttı. Bunlardan biri de TONE serisi ürünleriydi.



LG TONE Studio (HBS-W120) kişisel giyilebilir hoparlör, üst bölümde iki adet "full range" ve alt bölümde de iki adet titreşimli olmak üzere toplamda dört adet hoparlöre sahip. Bu hoparlörler tüm kullanıcılara film izlerken, oyun oynarken ya da müzik dinlerken kişisel ve eşsiz bir surround ses deneyimi yaşatıyor. DTS'deki surround ses uzmanlarının işbirliğiyle geliştirilen LG TONE Studio, bulunduğunuz her ortamda size gerçekçi ve sinema standartlarında bir ses tecrübesi sunuyor. LG TONE Studio'da aynı zamanda ses içeriğini birebir kopyalayarak ses kalitesini yükselten bir Hi-Fi DAC da (Dijital-Analog çevirici) bulunuyor. Dual Play özelliği sayesinde ise iki adet LG TONE Studio giyilebilir hoparlörü bağlayarak film ya da oynatma listeleri de dahil olmak üzere dilediğiniz sesi paylaşabiliyorsunuz.



Neckband kulaklık içine yerleştirilerek şarj edilebilen LG TONE Free (HBS-F110), LG'nin ilk kablosuz stereo ürünü olarak öne çıkıyor. Böylece ürünü taşımak ve şarj etmek oldukça kolay bir hale geliyor. Ayrıca gelen arama ve mesajlarda titreşim özelliğine sahip olan LG TONE Free, kulaklıklar kulağınızda değilken bile güvenli bir bölmede taşınmalarına imkan verdiği için herhangi bir kaybolma ihtimalinin de önüne geçilmesini sağlıyor. Bunun yanında neckband kulaklık özelliği uygun olmadığı durumlarda ise şarj işlemini isteğe bağlı olarak, bir şarj yuvası yardımıyla da gerçekleştirebiliyorsunuz. LG TONE Free, gelen aramaların sadece ses komutu ile cevaplanmasına olanak sağlayarak, sizi kablo kullanma zahmetinden de kurtarıyor.



LG Electronics İnovatif Kişisel Ürünler Bölümü Başkan Yardımcısı Michael Park konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "LG, giyilebilir ses teknolojisi piyasasında hem zengin, hem de yenilikçi bir birikime sahip. Bu konudaki uzmanlığımız ve ortaya koyduğumuz inovasyon sayesinde diğer kulaklıklar üretilirken bile LG ürünleri standart olarak kabul ediliyor. Çok hızlı bir şekilde gelişen ve büyüyen bu piyasa içerisinde heyecan verici yeni ürünler geliştirerek sektöre öncülük etmeye ve müzik dinlemeyi seven bireylere rahatlık ve kalite sunmaya kararlıyız."