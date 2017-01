Lg'den 2017 Raporu

LG Electronics (LG), tüm dünyanın heyecanla izlediği CES 2017'de, trendleri belirleyen inovatif teknolojileriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu yıl 50.'si düzenlenen etkinliğin en gözde markası olan LG Electronics, beyaz eşya, mobil cihazlar, 4K OLED ve UHD televizyonlar, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve giyilebilir cihazlarıyla adeta gövde gösterisi yaptı. Özellikle fuarda sergilenen LG SIGNATURE W7 OLED 4K TV, Engadget En İyinin En İyisi Ödülünü de kazanarak TV teknolojilerine damga vurdu. Bunun yanında, W7 ve LG Smart InstaView™ buzdolabının birlikte kazandığı ve içlerinde "etkinliğin en iyisi" başlıklarını da içeren toplamda 90'dan fazla ödül, LG'nin ileri görüşlülüğünü ve liderliğini kanıtladı. LG, tüm dünyadan birçok yayın tarafından verilen büyük ödüllere ek olarak, Tüketici Teknolojileri Birliği (CTA™) tarafından dağıtılan 21 adet CES İnovasyon Ödülü'nün de sahibi oldu.



Konuyla ilgili görüşlerini belirten LG Electronics Türkiye, Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay şunları söyledi: "CES 2017, LG olarak vizyonumuzu sergilediğimiz en önemli etkinliklerden birisi. Buradaki inovasyonlarımızla bütün yıl boyunca insanların hayatlarına nasıl değer katacağımızı gösteriyoruz. Bu anlamda robot teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere, Nesnelerin İnterneti'nden üstün görüntü ve TV teknolojilerine kadar hayallerin ötesinde birçok yeniliği insanların beğenisine sunuyoruz. LG olarak ileri görüşlü bir yaklaşımla günümüze odaklanarak geleceği şekillendiriyor, hayatı güzelleştiren ve kolaylaştıran yenilikler sunmaya devam ediyoruz."



LG ile TV'lerde HDR dönemi başlıyor



LG Electronics'in 2017 yılında TV teknolojilerine getireceği en büyük yeniliklerin başında rakipsiz HDR (High Dynamic Range) teknolojisi geliyor. Yeni HDR Effect özelliği sayesinde standart çözünürlükteki görüntüleri kare kare işleyebilen LG TV'ler belirli alanlardaki parlaklığı yükselterek kontrast oranlarını geliştiriyor ve çok daha keskin görüntüler oluşturuyor. 2017 serisi LG TV'ler Dolby Vision özellikli Aktif HDR teknolojisi sayesinde çoklu HDR formatlarını da görüntüleyebiliyor. Böylece tüm kullanıcılar yüksek kalitede HDR içeriklere istedikleri gibi erişebiliyorlar.



LG 2017 OLED TV serisi, CES'de "En İyinin En İyisi" ödüllerini almaya hak kazanan LG SIGNATURE Serisi W7 Wallpaper TV başta olmak üzere, bir milyar renk ve sınırsız kontrast oranı ile birlikte hiçbir ışık sızması olmadan kusursuz siyahlar sunan devrimci pixel dimming teknolojisine de sahip. Dünyada Dolby Atmos™ özelliğine sahip ilk televizyon olan 2017 LG OLED TV ürün serisi, bulunduğu ortamı adeta bir eğlence merkezine çeviriyor.



LG'nin TV alanındaki bir diğer inovasyonu olan Nano Cell'li LG SUPER UHD TV'ler ise LCD ekranda yer alan yaklaşık bir nanometre çapındaki eşit boyutlu parçacıklar sayesinde, aşırı ışık dalga boylarını emerek, ekranda görüntülenen renklerin saflığını arttırıyor ve etkileyici sonuçlar elde ediyor. Bu ışık emme özellikleri, LG'nin yeni LCD ekranlarının farklı renkleri çok daha hassas bir şekilde filtrelemesine ve her rengin orijinal içerik üreticisi tarafından tasarlandığı gibi görüntülenmesine olanak tanıyor.



LG, 2017'de giyilebilir cihazların nabzını tutacak



Giyilebilir teknolojileri 2017 yılında herkesin favorisi yapmayı amaçlayan LG'nin bu eşsiz ürün ailesine, kişisel giyilebilir hoparlör LG TONE Studio ve kablosuz kulaklık modeli LG TONE Free öncülük ediyor.



LG TONE Studio, kullanıcılara film, oyun ve müzik deneyimi sırasında eşsiz bir surround ses tecrübesi yaşatıyor. DTS'deki surround ses uzmanlarının işbirliğiyle geliştirilen LG TONE Studio, bulunduğunuz her ortamda gerçekçi ve sinema standartlarında bir ses tecrübesi sunuyor.



Boyundaki Neckband kulaklık içine yerleştirilerek şarj edilebilen LG TONE Free ise LG'nin ilk kablosuz stereo ürünü olarak öne çıkıyor. Ayrıca gelen arama ve mesajlarda titreşimle bildirim yapabilme özelliğine sahip olan LG TONE Free, gelen aramaların sadece ses komutu ile cevaplanmasına olanak sağlayarak, sizi kablo kullanma zahmetinden de kurtarıyor.



Akıllı evler LG teknolojisiyle başka boyuta taşınıyor



LG Electronics (LG), beyaz eşyaların işlevselliğini yepyeni bir seviyeye çıkararak eşsiz bir performans ve rahatlık sunmak amacıyla tasarladığı "Deep Learning" teknolojisi ile 2017 yılında trendleri belirlemeye devam edecek. LG Deep Learning, evdeki beyaz eşyalara kattığı zekayla, kullanıcıların alışkanlıklarını gözlemleyip inceleyerek, onların yaşam tarzını daha iyi anlamalarını sağlıyor. Aralıksız olarak devam eden bu süreçle birlikte tüm LG akıllı cihazlar kullanıcıların günlük sorunlarına yeni çözümler bulabilmek için kendilerini sürekli geliştiriyor.



Ödüllü LG Smart InstaView™ buzdolabı, Nesnelerin İnterneti teknolojileriyle öne çıkan eşsiz bir cihaz. LG'nin son sürüm webOS platformu ve Amazon Alexa Voice Service desteği ile mutfağınızı evinizin kalbi haline getiriyor. Nesnelerin İnterneti platformunun sunduğu eşsiz özellikler ve Wi-Fi bağlantısı sayesinde kullanıcılar modern ve güçlü bir gıda yönetimi uygulayabiliyorlar. LG Smart InstaView™ buzdolabı, yemek tarifleri buluyor, müzik çalıyor ve Amazon.com'dan alışveriş yapabiliyor. Ürün ayrıca, sahip olduğu özelliklerle sadece sesli komutlarla akıllı evleri kontrol ediyor, mutfak aletlerinin zamanlayıcılarını ayarlıyor ya da hava durumu bilgisi verebiliyor. Akıllı Etiket menüsü, hangi yiyeceklerin kullanılabilir olduğunu görmek için etiketler ve çıkartmalar eklenmesini ya da yiyecekler için son kullanma tarihlerini not etmek gibi olanaklar sağlıyor. LG'nin bu üstün teknolojisi sayesinde 2017 yılının mutfakları, kullanıcıların sesli komutlarıyla ihtiyaçlara cevap verebilen buzdolaplarıyla dolacak.



Ayrıca LG Deep Learning teknolojisini kullanan LG'nin en yeni robot süpürgeleri, odadaki eşyaları tanıyor ve buna göre tepki veriyor. Odanın yüzey görüntülerini kaydeden akıllı süpürgeler, karşılaştığı engelleri hatırlıyor ve onları aşmayı öğreniyor. LG CordZero Handstick ve LG CordZero Canister kablosuz süpürgeler ise, AERO SCIENCE vakum teknolojisi ve LG'nin gelişmiş RoboSense™ 2,0 teknolojisi gibi özellikleriyle 2017 yılının vazgeçilmezi olacaklar.



2017 robotların yılı olacak



LG ayrıca, IoT ve akıllı teknolojinin sunduğu imkanları evlerin dışına taşıyıp, havalimanı ve diğer kamusal alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan gelişmiş robotlarla ekosistemini genişletiyor. LG, Hub Robot, Havalimanı Rehber Robotu, Havalimanı Temizlik Robotu ve Çim Biçme Robotu gibi teknolojilerle yaşadığımız ve çalıştığımız ortamları teknolojiyle donatıyor. LG Hub Robot kullanıcılara sunduğu birçok bildirim sayesinde adım adım sesli komutlarıyla yemek tariflerini anlatabiliyor ya da interaktif ekranı sayesinde buzdolabının içindekileri gösterebiliyor. Ayrıca Alexa desteğiyle müzik dinlemek, alarm kurmak, hatırlatma notları oluşturmak ya da hava ve trafik durumunu öğrenmek gibi imkanları da kullanıcılara sunuyor. Kamusal alanları hedefleyen Havalimanı Temizlik Robotu, ışık algılama ve uzaklık tayini (LIDAR) özelliğine sahip çoklu sensörleriyle engelleri algılayabiliyor. Ayrıca eşzamanlı yer belirleme-haritalama teknolojisi (SLAM) sayesinde de her zaman konumunun farkında olabiliyor.



LG 2017 yılında sunduğu robot teknolojileriyle hem kamusal alanlarda hem de evlerimizde adeta birer kişisel asistanla hayatımızı oldukça kolaylaştıran kullanışlı ve vazgeçilmez teknolojiler sunuyor.