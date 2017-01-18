Lg de Katlanabilen Telefonun Peşinde!

Katlanan, kıvrılan telefonlarla ilgili haberlerin çoğunda Samsung'un adı geçiyor ancak bu teknolojilerle ilgilenen tek firma Samsung değil.



Yeni ortaya çıkan Korece patent, LG'nin de katlanabilen bir telefon üretmek istediğini gösteriyor. LG'nin konsept telefonu, ortadan ikiye katlanarak yarı boyutuna küçülebiliyor. Konseptin Samsung'un katlanan telefon fikirlerinden farkı ise dışarıya doğru katlanması, böylece ekranı kullanmaya devam edebilmeniz. Katlanmış durumdayken normal (ancak çerçevesiz) bir telefon gibi kullanılabilen telefon, açıldığında daha çok küçük bir tableti andırıyor.







Binlerce fikrin patentinin alındığını ve büyük kısmının bir belge olmaktan öteye gitmediğini yine tekrarlamak istiyoruz. Yine de LG'nin nasıl bir katlanabilir telefon hayali kurduğunu patent sayesinde görme fırsatı bulmuş olduk. Aslında bu, LG'nin katlanabilen telefon vizyonunun tek ipucu değil. Birkaç gün önce ortaya çıkan bir dedikoduya göre LG'nin planları arasında bu senenin sonuna kadar 100.000 katlanabilir cihaz üretmek bulunuyor.







Katlanabilen Samsung Galaxy X'in de 2017'de geleceği söyleniyor; bu gerçek olursa katlanan telefonların 2017'de gerçeğe dönüşmesine tanıklık edebiliriz.