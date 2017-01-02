Lezzet Avcılarına Dardanel'den Akdeniz Usulü Kum Midyesi
2 Ocak 2017 Pazartesi 00:12
Karadeniz'in kum midyesi için belirlenmiş özel alanlarından elde edilen ve kabuklarından ayrılarak maydanoz, zeytinyağı, sarımsak ve ançüez eşliğinde sunulan Dardanel Akdeniz usulü kum midyesi (vongole) raflardaki yerini aldı.
Karadeniz'in kum midyesi için belirlenmiş özel alanlarından elde edilen ve kabuklarından ayrılarak maydanoz, zeytinyağı, sarımsak ve ançüez eşliğinde sunulan Dardanel Akdeniz usulü kum midyesi (vongole) raflardaki yerini aldı.