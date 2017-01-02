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Lezzet Avcılarına Dardanel'den Akdeniz Usulü Kum Midyesi
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Lezzet Avcılarına Dardanel'den Akdeniz Usulü Kum Midyesi

Karadeniz'in kum midyesi için belirlenmiş özel alanlarından elde edilen ve kabuklarından ayrılarak maydanoz, zeytinyağı, sarımsak ve ançüez eşliğinde sunulan Dardanel Akdeniz usulü kum midyesi (vongole) raflardaki yerini aldı.

Lezzet Avcılarına Dardanel'den Akdeniz Usulü Kum Midyesi

Karadeniz'in kum midyesi için belirlenmiş özel alanlarından elde edilen ve kabuklarından ayrılarak maydanoz, zeytinyağı, sarımsak ve ançüez eşliğinde sunulan Dardanel Akdeniz usulü kum midyesi (vongole) raflardaki yerini aldı.

Kaynak: Dunya.com