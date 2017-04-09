Lezginka" Bursa'da Sahne Aldı

Dağıstan devlet halk dansları topluluğu "Lezginka" Bursa'da sanatseverler ile buluştu.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde farklı bir koreografi ile yöresel danslar sergileyen grup, izleyicilerin beğenisini topladı.



Dağıstan, Kuzey Kafkas ve Rusya halklarının da geleneksel folklorunu yansıtan topluluk, ulusal çalgıların ezgileri eşliğindeki danslarıyla Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir gösteri sundu.



Gecenin sonunda gösteri için katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.