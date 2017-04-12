Lezginka, 12 Nisan'da CRR'de sizlerle olacak.



"LEZGİNKA", Kafkasya'da yaşayan birçok halkın ortak dansı ve müziğidir. Rusya Federasyonu içindeki Dağıstan, Çeçenistan, İnguşetya, Osetya, Karaçay-Çerkez, Kabardino- Balkarya ile Abhazya, Gürcistan ve Azerbaycan'ın içinde yer alan çok sayıda etnik topluluk kendi Lezginka yorumlarıyla solo, çiftli ve grup olarak dans eder.



Dağıstan Devlet Halk Dansları Topluluğu, "LEZGİNKA" adıyla 1958 yılında kuruldu. Topluluğun başkanı 1993 yılından bu yana, Rusya Federasyonu Onur Ödülü sahibi, Saygın Kültür Emekçisi Canbolat MAGOMEDOV. Sanat Yönetmenliğini ise Rusya Federasyonu Onur Sanatçısı Zalimhan HANGEREYEV yapmakta.



"LEZGİNKA" topluluğunun folklorik güzelliği, 33 etnik halktan oluşan Dağıstan'ın yanı sıra, diğer Kuzey Kafkas ve Rusya halklarının folklorundan oluşmasında gizli… Eşsiz ulusal çalgıların büyülü müziği eşliğinde pırıltılı ulusal giysilerin canlı bir karnavalına, Dağıstan halklarının değişken duygulu ve ateşli danslarına, geleneksel folklor motiflerinin çağdaş sahne yorumlarına ve sanatçıların danslarındaki ustalığa ve zarafete tanıklık etmeniz için sizleri 12 Nisanda CRR Konser Salonu'na bekliyoruz.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : CRR Konser Salonu



Mekan Adresi : Darülbedayi Cad.



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Lezginka



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır