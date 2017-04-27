Leylekler UNESCO Kentinin simgesi oldu



Selçuk'un simgesi "leylekler için restorasyona ara verildi"

Türkiye'de leylek halkalamasının yapıldığı ilk yer olan Selçuk aynı zamanda leyleklerin yaşaması, beslenmesi açısından da elverişli bir coğrafya olarak dikkat çekiyor. Leylekler rahatsız olmaması için ilçede devam eden su kemerleri restorasyon çalışmalarına ara verilmesi de büyük taktir topluyor.

Leylek halkalaması Türkiye'de ilk kez İzmir'in UNESCO Kenti olan Selçuk ilçesinde yapıldı. Kentte 2010 yılından itibaren 378 adet leylek yavrusu halkalandı. Bütünşehir yasasıyla mahalle olan köylerde halkalanan leylek yavru sayısı ise şimdilik 62.

Leylere özel yapay yuva

Birçoğu elektrik direkleri üzerinde yer alan yuvalar Selçuk Belediyesi ekipleri tarafından platform yuva haline getirilerek; elektrik direkleri üzerine 1. 5 metreyi geçecek şekilde konumlandırılıyor. Yapılan bu çalışmalarla leylek ölümlerini önleyen belediye ekipleri, aynı zamanda tehlike oluşturacak durumların da önüne geçmiş oluyor.

Leyleklere özel yapılan yapay yuvalarla ekonomik kayıpları da asgari düzeye indiriliyor.

Leylek yuvalarının bakım, onarım ve tadilatını yapan Selçuk Belediyesi ekipleri bu işlemi, Kuşçu hoca olarak da bilinen Ege Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı önderliğinde, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Ortaç Onmuş ve Gediz Elektrik A.Ş. ile ortak yürütüyor. İlçede devam eden su kemerlerinin restorasyonu sırasında, leyleklerin rahatsız olmaması için ekiplerin çalışmalarına ara vermesi ise büyük takdir topluyor.

Yetkililer yağmur yağmadığı zaman beslenebilecekleri alanları olmayan leylekler için, beslenme odakları, ses ve gürültü azlığı nedeniyle Selçuk'un vazgeçilmez bir adres olduğunu ve yerli ve yabancı turistlerinde yoğun ilgisini çeken İzmir'in Selçuk ilçesindeki leyleklerin 75 adet yuvasının olduğunu belirttiler.