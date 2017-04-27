Leyla'nın Evi

Zülfü Livaneli'nin büyük ses getiren romanından uyarlanan Leyla'nın Evi, seyirciyle buluşuyor.

Leyla'nın Evi

Zülfü Livaneli'nin büyük ses getiren romanından uyarlanan Leyla'nın Evi, seyirciyle buluşuyor.

Nedim Saban tarafından sahneye büyük başarıyla taşınan Leyla'nın Evi oyununda, Roxy rolündeki başarısıyla adından söz ettiren, sesi ve fiziğiyle kitleleri büyüleyen, Vasfi Rıza Zobu Ödülü, 2011 Afife Jale Ödülleri (müzikal dalında) ve Sadri Alışık Ödülü Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçilen Ayça Varlıer'in ardından, Celile Toyon, oyundaki Leyla karakteri ve Çınar Ağacı filmindeki rolüyle Küçükçekmece Belediyesi tarafından yılın örnek annesi ve kadın oyuncusu seçildi.

Bir yalının el değiştirmesinden yola çıkarak kuşak çatışmalarının anlatıldığı oyunda, Livaneli'nin eski İstanbul şarkıları ile Ayça Varlıer'in yorumladığı yeni hip hop tarzı müzikler hoş bir çelişki oluşturuyor.

Detaylar :

İl : Tekirdağ

İlce : Çorlu

Mekan : Çorlu Yeni Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Havuzlar Mevkii, Cumhuriyet Parkı yanı, Aşevi Karşısı

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Leyla'nın Evi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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