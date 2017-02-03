Lexus 2016'da Satışını Artırdı

Lexus'un toplam araç satışı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 677 bin 615'e yükseldi.



Lexus açıklamasına göre, 2016 yılının mart ayından itibaren Türkiye pazarına giren premium otomobil üreticisi Lexus, dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor.



İstikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Lexus, Avrupa, Çin, Doğu Asya ve Okyanusya'da yıllık satış rekorları kırdı. Lexus'un toplam araç satışı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 677 bin 615'e yükseldi. Marka için Avrupa, 2016 yılında en hızlı büyüyen pazar oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 16.5'lik artışla 74 bin 316 adet satış elde edilirken, Batı Avrupa'da satılan hibrit araç sayısı yüzde 98'e ulaştı.



Lexus'un Avrupa genelinde hibrit satış oranı yüzde 60'a çıktı.



Premium markanın 2016 yılında en çok tercih edilen modeli, 191 bin 600 adetle yeni RX oldu. Büyük SUV modelinin ardından ise 142 bin 300 adetle markanın bir diğer SUV'u NX geliyor.



SUV modellerinin toplam satışı 2016 yılında 401 bin 800 adede ulaşırken, binek otomobil modellerinin satışı 275 bin 900 oldu.



Lexus, sunacağı yeni modeller ve daha fazla ilgi görmeye başladığı farklı pazarlarla beraber satış rekorunu ileriye taşımayı hedefliyor.