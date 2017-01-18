Leverkusen, Bundesliga'nın İkinci Yarısına Hazır





Almanya 1. Lig ekiplerinden Bayer Leverkusen, devre arası hazırlıkları kapsamında dün akşam yaptığı özel maçta karşılaştığı VFL Bochum'u 2 - 1 yendi.



Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Toprak'ın forma giydiği Bayer Leverkusen, ikinci yarı öncesindeki son hazırlık maçında Almanya 2. Lig ekiplerinden VFL Bochum ile Leverkusen'in antrenman sahasında karşılaştı. Milli oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Toprak'ın ilk 11 de sahaya çıktığı maçın 8'inci dakikasında Hakan Çalhanoğlu, Leverkusen'i 1 - 0 öne geçiren gole imza attı. Maçın ilk devresi bu sonuçla tamamlandı. İkinci devreye Leverkusen ayrı bir kadroyla sahaya çıkarken, maçın 76'ncı dakikasında Joel Pohjanpalo ev sahibi Leverkusen'i 2 - 0 üstünlüye taşıyan golü kaydetti. Karşılaşmanın son bölümünde VFL Bochum'da sahneye çıkan Görkem Sağlam, 84'üncü dakikada takımının tek golünü atarak skoru ilan etti.



Bayer Leverkusen, hafta sonu ikinci yarısı start alacak olan Bundesliga'da pazar günü sahasında Hertha Berlin'i ağırlayacak. - Almanya