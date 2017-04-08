Levent Yüksel

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Levent Yüksel, 08 Nisan'da Jolly Joker Ankara sahnesinde sizlerle buluşuyor.

Levent Yüksel

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Levent Yüksel, 08 Nisan'da Jolly Joker Ankara sahnesinde sizlerle buluşuyor.

Sezen Aksu ve Uzay Hepari ile ilk albümünün çalışmalarına başlayan Levent Yüksel, 1993 yılında Med-Cezir'i müzikseverlerle buluşturdu. Albümden çıkan "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Tuana", "Kadınım", "Med-Cezir" ve "Uçurtma Bayramları" isimli şarkılar oldukça beğenildi ve müzikalite anlamında dönemini aşan bir albüm olarak değerlendirildi.

VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 (533) 420 18 06  0312 4241111 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.

VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerine, minumum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Jolly Joker Ankara

Mekan Adresi : Kavaklıdere Mah. Kızılırmak Cad. No: 14

Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Levent Yüksel

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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