Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Levent Yüksel, 08 Nisan'da Jolly Joker Ankara sahnesinde sizlerle buluşuyor.



Sezen Aksu ve Uzay Hepari ile ilk albümünün çalışmalarına başlayan Levent Yüksel, 1993 yılında Med-Cezir'i müzikseverlerle buluşturdu. Albümden çıkan "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Tuana", "Kadınım", "Med-Cezir" ve "Uçurtma Bayramları" isimli şarkılar oldukça beğenildi ve müzikalite anlamında dönemini aşan bir albüm olarak değerlendirildi.



VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerinin, 0 (533) 420 18 06 0312 4241111 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.



VIP ve Sahne Önü bilet sahiplerine, minumum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Jolly Joker Ankara



Mekan Adresi : Kavaklıdere Mah. Kızılırmak Cad. No: 14



Başlangıç Saati : 08.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Levent Yüksel



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır