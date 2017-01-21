Levent Şahin'den Bursaspor Değerlendirmesi

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Bursaspor'a karşı aldıkları galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Umarım lig bitiminde Adanaspor'u hak ettiği yere getiririz. Seyirci de birlik içinde karşılıyorlar bizi. Umarım önümüzdeki hafta daha güzel karşılarlar" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Adanaspor, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılmasını başardı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, "Oyunun geneli Bursaspor'un üstünlüğü ile geçti. İkinci devre oyunu daha çok kontrolde tutan ve daha çok oynamak isteyen taraftık. Kenardan öyle göründü. Bursaspor'un oyuncularını da tebrik ediyorum. Saha şartları iki taraf için de el vermedi. Ayrıca benim için maçın önüne geçen olay geçen hafta sarı kartla cezalı duruma düşen oyuncularımızın izin verdiğim halde arkadaşlarını yalnız bırakmamaları oldu. Maçın önüne geçen bir olaydı bizim için. Takımdaşlık adına böyle olunca sahada benim için sonuçtan daha önemli. Oynayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Umarım lig bitiminde Adanaspor'u hak ettiği yere getiririz. Seyirci de birlik içinde karşılıyorlar bizi. Umarım önümüzdeki hafta daha güzel karşılarlar" dedi. - BURSA