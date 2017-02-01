Levent Nazifoğlu Transfer Sözünü Tutmadı!

FutbolArena – Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, 14 Ocak'ta Konyaspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada: "Transfer devam edecek. Ama herhangi bir mevki belirtmek istemiyorum. En az 1 tane daha transferimiz olacak." ifadelerini kullanmıştı.
TRANSFER DÖNEMİ SONA ERDİ
Türkiye'de ara transfer dönemi bu gece 00: 00'da sona erdi. Aradan geçen sürede Galatasaray hiç transfer yapmadı. Sosyal medyada birçok Galatasaray taraftarı, Nazifoğlu'nun bu sözünü hatırlatarak tepkisini ortaya koydu.
Galatasaray ara transferde kimleri aldı?
Ara transfer döneminde Galatasaray sadece iki transfer yaptı. Serdar Aziz'in yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından stoper pozisyonuna takviye yapan Galatasaray, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki genç stoperi Ahmet Çalık'ı 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
Galatasaray, Ahmet Çalık dışında bir de kanat transferi yaptı ve Yunanistan'ın PAOK kulübünden Garry Rodrigues 3.5 milyon euro karşılığında transfer edildi. İki kanatta da forma giyebilen Yeşil Burun Adaları asıllı Hollandalı futbolcu 26 yaşında ve Galatasaray'a oldukça çabuk adapte oldu.
Galatasaray ara transferde hangi futbolcuları gönderdi?
Galatasaray 2 transfer yapmasına rağmen çok sayıda oyuncuyu ara transfer döneminde elinden çıkardı.
İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthorsson'un kiralık sözleşmesini fesh eden Galatasaray, Hamit Altıntop, Lucas Ontivero ve Jem Paul Karacan gibi oyuncuların da sözleşmelerini fesh etti.
Galatasaray ayrıca Emrah Başsan'ı Fortuna Sittard'a, Volkan Pala'yı İnegölspor'a, Oğuzhan Kayar'ı Aydınspor 1923'e, Salih Dursun'u Antalyaspor'a ve Umut Gündoğan'ı da Manisaspor'a kiraladı. Galatasaray ara transfer döneminde kaç para harcadı?
Galatasaray 2 transfer yaptığı ara transfer döneminde toplam 6 milyon euro harcarken çok sayıda futbolcuyu elinden çıkardığı dönemde bu oyuncuların hiçbirinden bonservis veya kiralama bedeli elde edemedi. Cimbom böylece 6 milyon euro daha bonservis zararı etmiş oldu.
Levent Nazifoğlu Transfer Sözünü Tutmadı!
FutbolArena – Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, 14 Ocak'ta Konyaspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada: "Transfer devam edecek.
FutbolArena – Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, 14 Ocak'ta Konyaspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada: "Transfer devam edecek. Ama herhangi bir mevki belirtmek istemiyorum. En az 1 tane daha transferimiz olacak." ifadelerini kullanmıştı.