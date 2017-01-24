Levent Nazifoğlu, Nigel de Jong Gerçeğini Açıkladı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in ara transfer döneminde Hamburg'un Galatasaray oyuncusu Nigel de Jong'u kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu iddia edildi.
Nigel de Jong Hamburg'a transfer olacak mı?
Erzincanspor maçının ardından konuşan Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Nigel de Jong için kendilerine gelen herhangi bir teklif olmadığını açıkladı.
Sezon başında ABD Ligi'nden Galatasaray'a transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 16 maçta 1 gol kaydetti. Hamburg'un Galatasaray ile bonservis pazarlığına tutuştuğu öne sürülse de bu söylentilerin doğru olmadığı ortaya çıktı.
AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Ziaat Türkiye Kupası grup etabı son maçında Galatasaray seyircisi karşısında Erzincanspor'u ağırladığı maçta kırmızı kart üzüntüsü yaşadı.
Galatasaray'da Nigel de Jong, Erzincanspor karşısında 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Böylece Nigel de Jong, ligdeki Akhisar Belediyespor maçında cezalı duruma düştü.
Karar karşısında çılgına dönen Nigel de Jong soyunma odasına giderken kapıları tekmeledi.
Nigel de Jong Galatasaray'ın UEFA Kupası kadrosunu ezbere biliyor
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Nigel de Jong, geçtiğimiz aylarda Galatasaray Dergisine özel açıklamalarda bulundu.
Hollandalı oyuncu, geçmiş dönemden geleceğe kadar birçok konuda konuştu. İşte de Jong'un sözleri:
"HER ZAMAN 'CİMBOM' İSMİNİ DUYARDINIZ"
Amsterdam'da pek çok Türk topluluğu var. ya Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli oluyorlardı. Bu, apartman bloklarına kadar ayrılmıştı. Bu nedenle de sürekli bir rekabet oluşuyordu. Çocukken izlediğim Galatasaray maçlarını anımsıyorum. Özellikle 2000'de kazanılan UEFA Kupası serüvenini… O kadronun hepsini sayabilirim. Türkler maçları seyretmek için toplanıyorlardı. Kazanırlarsa arabalarıyla sokaklarda kutlama yapıyorlardı. Her zaman 'Cimbom' ismini duyabiliyordunuz. Duvarlardaki grafitilerde bile 'Cimbom' yazıyordu. Benim mahallemde özellikle herkes Galatasaraylıydı. Annem hâlen aynı mahallede yaşıyor. Ben Galatasaray'a imza attığım an herkes çılgınlar gibi sevindi. Burada olmaktan ve arkadaşlarımı sevindirmekten çok mutluyum. Türk insanının Galatasaray ya da milli takım oynarken futbola tutkusunu ve duygularını hissedebiliyorsunuz.
Levent Nazifoğlu, Nigel de Jong Gerçeğini Açıkladı
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in ara transfer döneminde Hamburg'un Galatasaray oyuncusu Nigel de Jong'u kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu iddia edildi.
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in ara transfer döneminde Hamburg'un Galatasaray oyuncusu Nigel de Jong'u kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu iddia edildi.