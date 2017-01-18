Levent Nazifoğlu'ndan Scout Ekibi İtirafı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray ile adı anılan oyuncular taraftarları rahatsız ederken, scout ekibinin de tartışılmasına neden oldu.



'SCOUT EKİBİ BULANIK SUDA BALIK AVLIYOR'



L1 Üçgen sitesine röportaj veren Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, scout ekibini beğenmedini itiraf etti.



Ekibe yeterince bütçe ayıramadıklarını söyleyen Nazifoğlu, "Scout ekibini beğenmiyorum. Beğenmeme nedenim de şu; biz onlara yeterince imkan vermiyoruz. Oyuncuları televizyon ve internet vasıtasıyla izliyorlar. Uçağın sisli havada inmeye çalışması gibi bulanık suda balık avlıyorlar. Onlara gerekli bütçeyi verebilsek ve yurtdışındaki maçları da izleyebilseler çok daha başarılı olacaklar." ifadelerini kullandı.