Galatasaraylı Yönetici Levent Nazifoğlu: Cüneyt Çakır'a Artık Kimse Güvenmiyor

Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu, Karabükspor maçının ardından Cüneyt Çakır'ı sert bir dille eleştirdi.

Nazifoğlu, şunları söyledi:

"EKSİKLER VARDI"

"İki takımın da eksikleri vardı. Bizim de eksiklerimiz vardı. Karabükspor'un da eksikleri vardı. Rakibimiz ligin en fazla koşan takımlarından. Kaybettiğimiz için üzgünüz."

"CÜNEYT ÇAKIR KENDİ KENDİNİ BİTİRDİ"

"Cüneyt Çakır'a artık hiçbir takım futbolcuları ve yöneticileri güvenmiyor. İnanmadığı görmediği bir pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. İşin garibi böyle bir hareket yapacağını biliyordu. Sürpriz olmadı bizim için o penaltıyı vermesi. Kendi kendini bitirdi. Yasin'in pozisyonu temiz! Karabükspor seyircisinin baskısına bile dayanamayan uluslararası bir hakem."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer için çalışıyoruz ama maalesef Türkiye'ye gelmek istemeyen oyunculardan dolayı zorlanıyoruz ama çalışmalarımız sürüyor."

"KARABÜKSPOR'A HER TAKIM YENİLEBİLİR"

"Taraftara her zaman verdiğim mesajı vereceğim. takımlarını bırakmasınlar ve desteklesinler. Karabük mağlubiyeti bütün takımların alacağı bir yenilgi. Karabükspor gerçekten ligin en fazla koşan ekibi. Güçlü bir takım. Sahamızda üst üste 2 galibiyet alıp yeniden şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmaya çalışacağız."