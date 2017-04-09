Milyonlarca çocuğun kalbinde yer eden, maceralarını keyifle takip ettikleri Levent ve Şirin, 9 Nisan'da Akçakoca Öğretmenevi Salonu'nunda izleyicisiyle buluşuyor.



"Milyonlarca çocuğun kalbinde yer eden, maceralarını keyifle takip ettikleri Levent ve Şirin kitapları şimdi çocuklar için şahane bir oyuna dönüştü!



İki karakterin büyük buluşmasına hazır olun ve tabii olmazsa olmaz arkadaşları ile birlikte...



Levent, Şirin, Kamil, Fisto ve Mert kendilerini hiç beklemedikleri bir kamp serüvenin tam ortasında bulacaklardır."



Detaylar :



İl : Düzce



İlce : Akçakoca



Mekan : Akçakoca Öğretmenevi Salonu



Mekan Adresi : Hacı Yusuf Mah. Esentepe Mevkii



Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Levent ile Şirin



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır