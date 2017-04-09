Levent ile Şirin

Milyonlarca çocuğun kalbinde yer eden, maceralarını keyifle takip ettikleri Levent ve Şirin, 9 Nisan'da Akçakoca Öğretmenevi Salonu'nunda izleyicisiyle buluşuyor.

Levent ile Şirin

Milyonlarca çocuğun kalbinde yer eden, maceralarını keyifle takip ettikleri Levent ve Şirin, 9 Nisan'da Akçakoca Öğretmenevi Salonu'nunda izleyicisiyle buluşuyor.

"Milyonlarca çocuğun kalbinde yer eden, maceralarını keyifle takip ettikleri Levent ve Şirin kitapları şimdi çocuklar için şahane bir oyuna dönüştü!

İki karakterin büyük buluşmasına hazır olun ve tabii olmazsa olmaz arkadaşları ile birlikte... 

Levent, Şirin, Kamil, Fisto ve Mert kendilerini hiç beklemedikleri bir kamp serüvenin tam ortasında bulacaklardır."

Detaylar :

İl : Düzce

İlce : Akçakoca

Mekan : Akçakoca Öğretmenevi Salonu

Mekan Adresi : Hacı Yusuf Mah. Esentepe Mevkii

Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Levent ile Şirin

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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