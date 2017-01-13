Çocukların sevdiği Levent ile Şirin, Bartın Kültür Merkezi Salonu'nda...



Milyonlarca çocuğun kalbinde yer eden, maceralarını keyifle takip ettikleri Levent ve Şirin kitapları şimdi çocuklar için şahane bir oyuna dönüştü! İki karakterin büyük buluşmasına hazır olun! ve tabii olmazsa olmaz arkadaşları ile birlikte...



Levent, Şirin, Kamil, Fisto ve Mert kendilerini hiç beklemedikleri bir kamp serüvenin tam ortasında bulacaklardır. Bu maceraya katılmaya hazırsanız sizler de şimdiden yerinizi alın!