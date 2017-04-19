Levent Gök: CHP Gazi Meclis'i Sonuna Kadar Koruma Kararı İçerisinde Olacaktır (2) -Yeniden

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP'nin Meclis'ten çekilip çekilmeyeceğine ilişkin "Toplumun değişik kesimlerinden CHP'ye böyle bir öneri gelmiştir. Ancak yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır. CHP elindeki bütün meşru imkanları kullanarak Gazi Meclis'i sonuna kadar koruma kararı içerisinde olacaktır." dedi.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 'CHP Mclis'ten çekilecek mi?' sorusunu şu şekilde yanıtladı: "Referandum sürecinde yaşanılan, YSK'nın başını çektiği skandallar üzerine toplumun değişik kesimlerinde tartışmalar görülmektedir. Her kesim görüşlerini bildirmektedir. Toplumun değişik kesimlerinden CHP'ye böyle bir öneri gelmiştir. Ancak yapılan MYK değerlendirmesinde böyle bir kararın uygun olmayacağı kararına varılmıştır. CHP elindeki bütün meşru imkanları kullanarak Gazi Meclis'i sonuna kadar koruma kararı içerisinde olacaktır." - Ankara