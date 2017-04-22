Levent Gök, Basın Toplantısı Düzenledi 1

Levent Gök, basın toplantısı düzenledi 1(Tür: Ankara)

Levent Gök, basın toplantısı düzenledi 1

(Tür: Ankara)

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Milletvekili Gök, Levent Gök, Ankara