Levent Can'ın Muhasebecileri Yargılanıyor

Oyuncu Levent Can'dan vergi borcu adı altında aldıkları parayı muhasebe işlemleri için kullanmayarak üzerlerine aldıkları iddia edilen muhasebecilerin, "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın görülmesine başlandı. Oyuncu Levent Can'dan vergi borcu adı altında faiziyle birlikte aldıkları 170 bin TL değerinde parayı üzerlerine geçirdikleri iddia edilen muhasebecilerin, "güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın ilk duruşması görüldü.



İstanbul Anadolu 53'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şikayetçi Levent Can ile avukatı hazır bulunurken, sanıklar Arif Taylan Şahin ve Cemal Koray Şahin duruşmaya katılmadı.



Duruşmada söz alan Levent Can, sanıkların muhasebecisi olduğunu ve uzun yıllar beraber çalıştıklarını belirterek, "Kendilerinden şimdiye kadar şüphe duymadım, zaman zaman benden vergi ödemesi adı altından istedikleri paraları gönderdim, 3 yıl boyunca her ay devam etti. Ancak bana vergi dairesinden borcum olduğuna dair kağıt gelince şüphelendim. Yaptığım araştırma neticesinde şahısların vergi dairesinde stopaj olarak benim adıma biriken paralardan vergi borcunu mahsup ettiğini, benim bankadan gönderdiğim paraları ise kendi hesaplarına geçirdiklerini öğrendim. Faizi ile birlikte 170 bin TL'ye yakın zararım vardır. Zararımın karşılanmasını talep ediyorum, sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



Sanıklardan Arif Taylan Şahin için zorla getirilme kararı veren ve sanık Cemal Koray Şahin hakkında yakalama kararı çıkaran mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.



Duruşma sonrası açıklama yapan Levent Can, Bağkur ve SSK borçlarını yapılandırdığını belirterek, "Bu yapılandırmalar ödensin diye her ay düzenli olarak para yatırıyordum hesabına. Ancak daha sonra anlaşıldı ki bu paraların hiçbirisini nakden vergi dairesine yatırmamış, hepsini cebine atmış" şeklinde konuştu.



İddianameden



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müştekinin muhasebe işlemlerini yürüttükleri, şüphelilerin müştekiden 2013, 2014, 2015 yıllarında ödenmesi gereken KDV, vergi, Bağkur prim, Bağkur yapılandırma, spotaj ücreti ve benzer isim altında çeşitli ödemeler için fazla miktarda para istedikleri, müştekinin şüphelilerin hesabına istedikleri paraları yatırdığı ancak şüphelilerin müştekinin yaptığı ödeme toplamından 105 bin TL'nin ilgili yerlere yatırılmayarak şüphelilerin üzerinde kaldığı anlatılmıştı.



İddianamede sanıkların, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edilmişti.



(İHA)