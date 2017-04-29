Levante, La Liga'ya Yükseldi

İspanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Levante, sahasında Real Oviedo'yu 1-0 yenerek sezonun bitimine 6 hafta kala bir üst lige çıkmayı garantiledi.



Levante, 22 takımın yer aldığı ligdeki 36. hafta karşılaşmasında Real Oviedo ile karşılaştı.



Ev sahibi takım, Sergio Postigo'nun 55. dakikada attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla puanını 77'ye yükselten ve ilk 2 takımın direkt bir üst lige yükseleceği organizasyonda üçüncü takım ile arasındaki puan farkı 19 olan lider Levante, 1963, 2004, 2006 ve 2010'un ardından tarihinde 5. kez La Liga'ya çıktı.