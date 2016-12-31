Letgo'dan Önemli Haber

Sağladığı kolaylıklarla ikinci el eşya alım satım alışkanlıklarını değiştiren letgo, 2016 yılının 'En Paylaşıma Değer' uygulamaları arasında yerini aldı. Lokasyon bazlı ürün alım ve satımı alanında en hızlı büyüyen mobil uygulama letgo, Google tarafından yayınlanan "2016'nın En İyi Uygulamaları" arasında gösterildi. letgo bu listede 2016 yılının 'En Paylaşıma Değer' uygulamalarından biri oldu.



Bu listeye girmeyi başaran letgo, geçen yıl Türkiye ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede popüler bir uygulama haline geldi. Uygulama dünya çapında 30 milyon kere indirildi ve ilk yılında 13,2 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Şirket, 2015 yılında uygulamanın piyasaya sürülmesinden bu yana yatırımcılardan 200 milyon dolarlık finansman desteği aldı.



letgo'nun kurucu ortaklarından biri olan Alec Oxenford şu açıklamalarda bulundu: "Bu listeye girmek ve letgo'nun bugüne kadar elde ettiği başarılar, ekibimizin geliştirdiği uygulamanın ne kadar teknolojik olduğunun desteği ve kanıtı niteliğindedir. Kullanıcıların letgo'yu sevmesinin nedeni, uygulamanın yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerle şık ve sezgisel bir tasarımı bir araya getirerek, lokasyon bazlı ürün alıp satmayı daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştırmış olması. letgo'yu kullanarak bir ürünü satışa sunmak yalnızca birkaç saniye sürüyor. Tek yapmanız gereken bir fotoğraf çekmek. letgo, üç arkadaşın ortaya attığı bir fikirden çok kısa bir süre içinde Türkiye, ABD ve diğer ülkelerde en popüler alışveriş uygulamaları arasına girmeyi başaran bir uygulamaya dönüştü."



letgo, satıcının ürünlerine otomatik olarak başlık koymak ve ürünleri kategorize etmek için tescilli yapay zeka ve görüntü tanıma özelliği kullanan kendi türündeki tek uygulama. Uygulama, aynı zamanda kullanıcıların yakınlarındaki satılık ürünleri inceleyebilmelerini ve yine yakınlarındaki diğer alıcı ve satıcılarla anlık mesajlaşma yapabilmelerini kolaylaştırıyor.



İkinci el ürünlerin alınıp satılmasında Türkiye'deki en hızlı ve kolay platform olarak da ön plana çıkan letgo, App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor.