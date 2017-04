Bizce artık en çok kadınlar güldürüyor ve 23 Nisan'da CreAtolye'nin büyülü ortamında mucizelerle dolu bir stand-up gecesi sizleri bekliyor!



Lesli Karavil Hakkında: 1994-1998, San Francisco şehrinde Tasarım, Multimedya&Animasyon bölümünden mezun oldu, 18 yıl boyunca San Francisco, New York ve Barselona şehirlerinde yaşadı ve bu sektörde çalıştı. Reklam ajansında çalıştığı sırada, Barselona şehrinde Mercedes Boronat ile oyunculuk ve dans eğitimi almaya başladı ve yılllardır gerçekleştirmek istediği sektöre adım attı. Şahika Tekand, İpek Bilgin, Çağ Çalışkur'dan oyunculuk dersleri aldı. Galata Perform'da ise yönetmenlik eğitimini tamamladı. 2011 yılından beri İspanya ve Türkiye arasında yaşamayı sürdürüp, farklı projelerde oyunculuk ve yönetmenlik yapmaktadır.



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 23.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Lesli Karavil Stand Up - Hem Güldürür, Hem de Güldürür!



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır