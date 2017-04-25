Lerzan Mutlu'nun Şikayeti Üzerine, Bülent Ersoy Hakim Karşısına Çıktı

Bülent Ersoy, Lerzan Mutlu'nun kendisini dava etmesinin ardından hakim karşısına çıktı. Diva, savunmasında, "Lerzan duruşmaya gelse elimi öperdi. Biz aklıselim insanlarız. O beni sever ben de onu severim" dedi.

BÜLENT ERSOY'A 6 AYDAN 2 YILA HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Oya Aydoğan'ı hastanede tedavi gördüğü sıralarda ziyaret eden Bülent Ersoy, hastane çıkışında bir basın açıklaması yapmıştı. Ünlü sanatçı, Lerzan Mutlu için "Ben o kıza çok sinirliyim. O haddini çok aşıyor. Sen kime sesini yükseltiyorsun. Oya o kadar içine atan bir kız ki, cevap veremez sana. Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım" ifadelerini kullanmıştı. Lerzan Mutlu'nun şikayeti üzerine savcılık Bülent Ersoy hakkında 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

"ORAYI ATLA, YAŞIM ORTAYA ÇIKIYOR"

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Bülent Ersoy ve avukatları katıldı. Şikayetçi Lerzan Mutlu ise duruşmaya gelmedi. Ersoy, kimlik tespitinde 50 bin lira geliri olduğunu belirtti. Katip tarafından doğum tarihinin sorulması üzerine Ersoy, "Doğum tarihini atla, orayı söyleme. Yaşım ortaya çıkıyor" dedi.

"BEN ONUN ANASINDAN BÜYÜĞÜM"

Bülent Ersoy, savunmasında, Oya Aydoğan'ın çok yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Gece nasıl gittiğimi hatırlamıyorum hastaneye. Yoğun bakıma alınmıştı. Lerzan Mutlu ile bir münakaşa yaşamışlardı. Hastaneye geldiğimde bana mikrofon uzattılar. 'Ne düşünebilirim dedim. En yakın arkadaşım hastanede çok kızgınım. Ben onun anasından büyüğüm. Benim kucağımda resmi var kendisi paylaşmış. Doğruları söylesin beni oraya getirtmesin' dedim" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNE KADAR KİMİ TEHDİT ETMİŞİM?"

Ersoy, "Ben bu güne kadar kimi tehdit etmişim? Kime saldırganlık yapmışım? 'Beni oraya getirtmesin' dememin sebebi doğruları söylerim anlamında oldu. Hanımefendi programlarına devam etti. Hiç ürkmedi mi, korkmadı mı benim saldırganlığımdan? Aksine ben sustukça daha çok konuştu. Lerzan temiz kalpli bir çocuk. Beni sevdiğini bilirim. Ben de onu severim. Biz nerelere geldik bakın kucağımda çekilmiş resmi var. Biz aklıselim insanlarız. Duruşmaya gelse mutlaka elimi öpecekti" şeklinde konuştu.

İKİLİ UZLAŞIRSA DAVA KAPANACAK

Mahkeme dosyayı uzlaşma bürosuna gönderdi. Ersoy ve Mutlu uzlaşırsa dosya kapanacak ancak uzlaşamazlarsa dosya mahkemeye geri gelecek.





