Leoparlar ile Kar Leoparları İlk Kez Bir Arada Görüldü

Leoparlar ile kar leoparlarının ilk kez aynı yaşam alanında bulunduğu tespit edildi.



BBC'nin haberine göre, leoparlar ve kar leoparları, Çin'in Çinghay eyaletinin bulunduğu Tibet platosunda ağaçlara yerleştirilen kameralarla doğal yaşam alanlarında gözlemlendi.



Çalışmayı yürüten araştırmacılar, görüntülerde Temmuz 2016'da aynı bölgede yaşadıkları belirlenen hayvanların, aynı yerde bulunmasının endişe verici olduğunu ifade etti.



Araştırmacılar, leoparların iklim değişikliği nedeniyle hayatta kalmak için daha yüksek yerlere çıkabileceğini, bunun kar leoparlarının yaşam alanlarıyla ilgili olumsuz sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.



Himalayalar'da ve Asya'da yüksek dağlık bölgelerde kar leoparlarının doğal ortamlarının alt kademeleri ile leoparların doğal ortamlarının üst kademelerinin birbiri içine girebileceğine işaret eden araştırmacılar, iklim değişikliğinin de etkisiyle bunun çok daha karmaşık bir hal alabileceği uyarısında bulundu.



Sivil toplum kuruluşu Panthera Çin program direktörü Byron Weckworth, değişen iklimin, ağaç sınırı eğimini yükseltmesini beklediklerini, bunun da kar leoparlarının doğal ortamlarının daralması anlamına geldiğini söyledi.



Daha önce yapılan çalışmalarda üst orman ağaç sınırının halihazırda daha yükseğe çıktığı sonucuna ulaşıldığını anımsatan Weckworth, kar leoparlarının doğal ortamlarının kaybı ve parçalanmasının büyük bir tehdit olduğunu ifade etti.



Weckworth, bölge halkının leoparlar ile kar leoparlarının çiftleşebileceğini düşündüğünü ancak biyolojik olarak melezleşmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.



Kar leoparları Çin, Butan, Nepal, Hindistan, Pakistan, Moğolistan, Tacikistan, Afganistan ve Rusya'da deniz seviyesinden bin ila 5 bin 400 metre yükseklikte yaşıyor. Leoparlar ise daha alçaklarda ağaçlık alanlarda yaşamayı tercih ediyor.



Dünyada sayıları 3 bin 500 ila 7 bin olduğu tahmin edilen kar leoparları nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alıyor.



Vahşi hayvan ticaretini engellemeye çalışan sivil toplum kuruluşu Traffic tarafından ekim ayında yayımlanan raporda, çoğunluğu çiftçiler tarafından haftada neredeyse 4 kar leoparının öldürüldüğü belirtilmişti. Asya'da dağlık alanlarda 2008'den bu yana her yıl 221 ila 450 kar leoparının kaçak avlandığı ifade edilmişti.