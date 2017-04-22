Leonardo da Vinci ile Müzede Bir Gün - Tiyatro 34

Tiyatro 34'ün yeni oyunu "Leonardo da Vinci ile Müzede Bir Gün", çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Leonardo da Vinci ile Müzede Bir Gün - Tiyatro 34

Tiyatro 34'ün yeni oyunu "Leonardo da Vinci ile Müzede Bir Gün", çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

"Babası bir müzede bekçi olan Pıtırcık, babasını ziyarete gider. Müzedeki Mona Lisa tablosunu çalmaya gelen 2 hırsızın konuşmalarını duyar. Fakat babası onların bakanlıktan gelen müfettişler olduğunu sandığı için onu hırsız olduklarına inandıramaz. Neyse ki Leonardo da Vinci heykeli canlanır ve Pıtırcık'a yardımcı olur."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Dora Sahne

Mekan Adresi : Bahariye Caddesi. Ünertan Pasajı No: 35

Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Leonardo da Vinci ile Müzede Bir Gün - Tiyatro 34

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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