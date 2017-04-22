Leonardo da Vinci ile Müzede Bir Gün - Tiyatro 34
Tiyatro 34'ün yeni oyunu "Leonardo da Vinci ile Müzede Bir Gün", çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.
Tiyatro 34'ün yeni oyunu "Leonardo da Vinci ile Müzede Bir Gün", çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.
"Babası bir müzede bekçi olan Pıtırcık, babasını ziyarete gider. Müzedeki Mona Lisa tablosunu çalmaya gelen 2 hırsızın konuşmalarını duyar. Fakat babası onların bakanlıktan gelen müfettişler olduğunu sandığı için onu hırsız olduklarına inandıramaz. Neyse ki Leonardo da Vinci heykeli canlanır ve Pıtırcık'a yardımcı olur."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Dora Sahne
Mekan Adresi : Bahariye Caddesi. Ünertan Pasajı No: 35
Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Leonardo da Vinci ile Müzede Bir Gün - Tiyatro 34
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io