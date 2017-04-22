Tiyatro 34'ün yeni oyunu "Leonardo da Vinci ile Müzede Bir Gün", çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.



"Babası bir müzede bekçi olan Pıtırcık, babasını ziyarete gider. Müzedeki Mona Lisa tablosunu çalmaya gelen 2 hırsızın konuşmalarını duyar. Fakat babası onların bakanlıktan gelen müfettişler olduğunu sandığı için onu hırsız olduklarına inandıramaz. Neyse ki Leonardo da Vinci heykeli canlanır ve Pıtırcık'a yardımcı olur."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Dora Sahne



Mekan Adresi : Bahariye Caddesi. Ünertan Pasajı No: 35



Başlangıç Saati : 22.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Leonardo da Vinci ile Müzede Bir Gün - Tiyatro 34



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır