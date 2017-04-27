Leonard'ın Kiracıları

Tarih : 27 Nisan 2017Yer : Hayal Kahvesi BursaBilet Fiyatları: 11 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.

Leonard'ın Kiracıları

Tarih : 27 Nisan 2017

Yer : Hayal Kahvesi Bursa

Bilet Fiyatları: 11 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.)

Sevilen rock grubu Leonard'ın Kiracıları 27 Nisan akşamı Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor..

Grup Üyeleri

Sinan Turhan (Elektrik Gitar-Vocal)

Ozan Yıldız (Elektrik Gitar)

Evrim Polat (Bas Gitar-Vocal)

Cem Sinan Kiriş (Klavye)

Ali Akcan (Davul)

Bilgi

*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.

*Kapı Açılışı: 21: 00

18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Hayal Kahvesi Bursa

Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59

Başlangıç Saati : 27.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Leonard'ın Kiracıları

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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