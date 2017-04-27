Leonard'ın Kiracıları
Tarih : 27 Nisan 2017Yer : Hayal Kahvesi BursaBilet Fiyatları: 11 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.
Tarih : 27 Nisan 2017
Yer : Hayal Kahvesi Bursa
Bilet Fiyatları: 11 TL (Hizmet Bedeli Dahildir.)
Sevilen rock grubu Leonard'ın Kiracıları 27 Nisan akşamı Hayal Kahvesi Bursa'da sevenleriyle buluşuyor..
Grup Üyeleri
Sinan Turhan (Elektrik Gitar-Vocal)
Ozan Yıldız (Elektrik Gitar)
Evrim Polat (Bas Gitar-Vocal)
Cem Sinan Kiriş (Klavye)
Ali Akcan (Davul)
Bilgi
*Etkinlikte oturma düzeni yoktur.
*Kapı Açılışı: 21: 00
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Hayal Kahvesi Bursa
Mekan Adresi : Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 59
Başlangıç Saati : 27.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Leonard'ın Kiracıları
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io