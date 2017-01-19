Leolar Kurucularını Onurlandırdı

Bursa, Hisar ve Nilüfer Leo kulüpleri Ocak Ayı 1. toplantısını ortaklaşa gerçekleştirdi. Altın Ceylan'da düzenlenen gecede Leolar, kurucuları ve kulüplerin gelişmesine katkı koyan eski üyelerini teşekkür belgesiyle onurlandırdı. Geceye, 118K Leo Yönetim Çevresi Başkanı Can Ballı, Bursa Leo Kulübü Başkanı Betül İçöz, Hisar Leo Kulübü Başkanı Öz Deniz Varol, Nilüfer Leo Kulübü Başkanı Alp Zeybek, kurucu başkanlar, eski yöneticiler, leo ve lionlar katıldı.

LEOLARDAN HİZMET SÖZÜ

Bursa, Hisar ve Nilüfer Leo Kulübü Başkanları kürsüye birlikte çıkarak birer teşekkür konuşması yaptı. Kulüp başkanları kurucu üyelere hizmet çıtasını daha da yukarılara taşıma sözü verdiler. Gecenin sonunda Bursa Leo Kulübü Başkanı Betül İçöz, Hisar Leo Kulübü Başkanı Öz Deniz Varol ve Nilüfer Leo Kulübü Başkanı Alp Zeybek, kurucu başkanları ve önceki dönem başkanlarını teşekkür belgesi ile onurlandırdı.