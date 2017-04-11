Lens Transferinde Flaş Gelişme!

Fenerbahçe, Jeremain Lens'te mutlu sona çok yaklaştı. Sarı- Lacivertli formayı giydiğinden bu yana takımın Kjaer ile birlikte en istikrarlı oyuncusu ve hücumda da en önemli kozu olan Hollandalı futbolcunun kulübü Surderland ile anlaşma sağlandığı ve İngiliz kulübünün problem çıkartmaşacağı bildirildi. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin Lens'i satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıl kiralayacağı satın alma opsiyonunun da 5-6 milyon Euro civarında olacağı ifade edildi. Lens'te yaşanan bu gelişme Fenerbahçe yönetimini zorlu transfer mevsiminde oldukça rahatlatacağa benziyor. Sunderland ile varılan ön anlaşmada en büyük pay sahibi ise Lens oldu.



SATIN ALMA OPSİYONU FENERBAHÇE'DE OLACAK



Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Lens Sunderland kulübü yöneticilerine kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini tekrarladı. Hollandalı futbolcu geçtiğimiz dönemde "Gelecekte ne olacağı bana bağlı değil. Fenerbahçe'de mutluyum ve umarım uzun yıllar burada olmaya devam ederim" diye konuşmuştu.