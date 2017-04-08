Lens'ten Yöneticilere Sitem!

Basketbolda Fenerbahçe'nin evinde Barcelona'yı yendiği maçın konuklarından biri de Jeremain Lens'ti. Başarılı oyuncu, sürpriz bir şekilde maça gelirken devre arasında yöneticilerle ilginç diyaloglar yaşadı. Hollandalı oyuncu, sarı lacivertli yöneticilerle sohbetinde maçtaki muhteşem taraftardan bahsederek hayranlığını dile getirdi.



Yöneticiler de ona, normalde futbol takımının maçlarında da taraftarın en az böyle mükemmel olduğunu, stadı doldurduğunu söyledi.



(Fanatik)