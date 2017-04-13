Lens Mahalle Maçında

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Jeremain Lens, bu kez mahalle maçında sahneye çıktı. Baturay Toy isimli twitter kullanıcısının çektiği görüntülerde Hollandalı yıldızın, minik hayranlarıyla futbol oynadığı görüldü. Baturay Toy yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı: "Okuldan eve gelirken hayatımın şokunu yaşadım jeremian lens bizim mahallenin çocuklarıyla maç yapıyordu !!!.."