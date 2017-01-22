Lens Kullanımı Erkeklerde de Yaygınlaşıyor

MERVE TOPUZ - Görme kusurlarını gidermenin yanı sıra estetik kaygıyla kullanılan şeffaf kontakt lensler, son yıllarda erkekler arasında da yaygınlaşıyor.



Sivas 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan, Türkiye'nin ilk göz içi ve kontakt lens üretim fabrikası Anadolu Tıp Teknolojileri AŞ, 2005'ten bu yana faaliyet gösteriyor. Firma, ürünlerini iç ve lojistik merkezi Hollanda olan bir firmayla yaptığı anlaşma çerçevesinde dış pazarda satışa sunuyor.



Fabrikanın üretim müdürü Muhammed Nalbant, AA muhabirine, oftalmik (gözle ilgili) tıbbi cihaz ürettiklerini söyledi.



Ana üretimlerinin göz içi katarakt ve kontakt lens çeşitleri olduğunu belirten Nalbant, kontakt lenslerin daha çok görme kusurlarının düzeltilmesi ve estetik kaygıyla, diğerinin ise katarakt cerrahisinde kullanıldığını anlattı.



Nalbant, kontakt lenslerin, güzel görünüm, öz güven ve özgürlük sağladığı için hekim gözetiminde, gencinden yaşlısına herkes tarafından tercih edilebildiğini dile getirdi.



Son yıllarda özellikle erkeklerin şeffaf kontakt lens kullanımının arttığına işaret eden Nalbant, şunları kaydetti:



"Cinsiyet olarak baktığımızda erkeklerin kontakt lens kullanımı, kadınlarla yarışır ölçüde. Son yapılan araştırmalara göre, kadınların yüzde 60'ı, erkeklerin ise yüzde 40'ı kontakt lens kullanmayı tercih ediyor. Erkekler, mesleklerine veya hobilerine bağlı olarak görme kusurlarını düzeltmek için kontakt lens kullanıyor. Özellikle gözlük kullanımının zor olduğu meslekler, sporla uğraşanlar, yüksek dereceli görme kusuruna sahip kalın mercekli gözlük kullanan erkekler, günümüzde sıklıkla kontakt lens kullanıyor."



Katarakt lensler 50 ülkeye ihraç ediliyor



Yıllık üretim kapasitelerinin yaklaşık 600 bin olduğunu belirten Nalbant, "Geçen yıl kapasitemizin yüzde 40'ı kadar üretim gerçekleştirdik. Kontakt lenslerde ise kapasitemizin yüzde 50'si kadar üretim yaptık." diye konuştu.



Göz içi katarakt lenslerin hepsini ihraç ürünü olarak gönderdiklerini bildiren Nalbant, "Göz içi lensleri, Hollanda'daki lojistik merkezimize gönderiyoruz ve oradan yaklaşık 50 ülkeye ihraç ediliyor. Kontakt lensleri ise sadece Türkiye pazarında değerlendiriyoruz ama yurt dışına açılma çalışmalarımız sürüyor. Yaklaşık 50 kişilik kalifiye ekiple çalıştığımız fabrikamızda, sipariş durumuna bağlı olarak bu aralar günlük 600 göz içi lensi üretiyoruz." dedi.