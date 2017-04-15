Lens, Galatasaray'ı Bekliyor

Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekibi Sunderland'den kiralık olarak alınan ve Türkiye'de kalmak istediğini birçok kez ifade eden Jeremain Lens, şimdi de gerçek Fenerbahçeli olmak için Galatasaray derbisini bekliyor.



Robin van Persie'nin, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta attığı 2 gol sonrası camianın olumlu tepkisine hayran kalan Lens, vatandaşının başardığının aynısını yapmak istiyor. "Arkadaşlarım bana sürekli olarak Galatasaray'a gol atan futbolcuların gerçek Fenerbahçeli olduğunu söylüyor" diyen Lens, "Van Persie'nin ilk yarıda attığı iki gol sonrası camiadaki durumu yakından izledim. Attığı her gol sonrası hem kendisinin hem de tribünlerin sevinci aklımdan çıkmıyor" diye konuştu.



'TAKIM OLARAK YÜKSELDİK'



Önümüzdeki hafta TT Arena'da oynanacak olan maçta elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten 29 yaşındaki kanat oyuncusu, "Takım olarak giderek yükselen bir performansımız var. Rakibimiz de şu an iyi durumda değil. Bu durum, beni gol atmak konusunda bir hayli ümitlendiriyor. Elbette ilk işim gol attırmak olacak ama uygun pozisyonları bulduğum takdirde, gol fırsatlarını değerlendirmeyi çok istiyorum" ifadelerini kullandı.



SUNDERLAND'IN ŞANSI SIFIR!



Jeremain Lens'in kiralık olarak geldiği kulüp olan Sunderland, Premier Lig'deki kötü gidişini sürdürüyor. Son 7 maçında 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle oynayan Sunderland, 20 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Lens'in, Fenerbahçe'deki başarılı performansı sonrası oyuncuyu gelecek sezon için takımda tutmanın hayalini kuran İngiliz ekibinin yönetimi ise bunun için bir çare bulamıyor. Küme düşmesine kesin gözüyle bakılan ekipte Lens de, tam aksine Sunderland'e geri dönmeyi değil, Fenerbahçe'de kalmayı ilk seçenek olarak düşünüyor.



(Fanatik)