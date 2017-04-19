Lens: 'Fenerli Olma Sırası Bende'

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Galatasaray derbisinde sakatlığı nedeniyle oynayamayan Jeremain Lens, Pazar gününü iple çekiyor. Hollandalı yıldız, "O maçın atmosferi gerçekten büyüleyiciydi. Harika bir galibiyet almıştık ve ben sahada değil tribündeydim. Bunun acısını çektim. Şimdi önümde harika bir fırsat var. Bu tip maçları oynamayı çok seviyorum ve inanıyorum ki Galatasaray maçı benim maçım olacak. Geldiğim günden bu yana herkes Galatasaray'a gol atanın gerçek Fenerbahçeli olduğunu söylüyor. Şimdi sıranın bana geldiğini düşünüyorum. Gol atamasam bile asistlerimle takıma katkı vermek için elimden geleni yapacağım. Kazanmayı istiyorum" dedi.



Kaynak: Sabah