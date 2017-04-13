Lens Çocuklarla Top Oynadı

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, bir apartmanın bahçesinde çocuklarla top oynarken görüntülendi.



Fenerbahçe'de oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Hollandalı futbolcu Lens, fırsat bulduğu zamanlarda da mahalle maçında çocuklarla top oynuyor. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda Hollandalı futbolcunun çocuklarla yaptığı maçı görüntüledi. Videonun altına bir kullanıcı 'Adam burada bile istediği pasları alamıyor' yazarken, bu yoruma cevap olarak bir başka kişi de, 'Tek başına maç almaktan sıkılınca, mahalleye vurmuş adam kendini' diye yazdı. - İSTANBUL