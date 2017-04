Lens: Ben Kararımı Verdim

Gündeme dair özel açıklamalarda bulunan Lens'in röportajından derlenenler...



"Advocaat gelir gelmez istedi"



Advocaat Fenerbahçe'ye gelir gelmez beni istedi. Benim için en iyi ne olabilir diye düşündüm ve 2-3 gün sürdü görüşmeler ve hemen Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım. Buraya gelirken herhangi bir beklentim yoktu. Bu taraftarın önünde oynamak çok güzel bir duygu. Uyum sürecini hemen atlatığımı düşünüyorum.



"İhtiyacımız olduğunda maçları kazandık"



İngiltere'de, Hollanda'da ve Ukrayna'da derbiler oynadım, derbi atmosferini biliyorum. Türkiye'de stadyumlarda muazzam atmosfer var, taraftarın desteğini her zaman hissediyorsunuz. Fenerbahçe'deki tercübem güzel oldu. Birkaç maç çok değerliydi bu sezon, kendi sahamızdaki Galatasaray maçı, istediğimiz puanları almamız iyi olacaktı, kazandık ve Beşiktaş maçına kadar güzel seri oldu. Sonrasında yaşadığımız puna kayıpları kötü oldu. Manchester United maçı güzeldi, Genel olarak ihtiyacımız olduğunda maçları kazandık"



"Kupayı tabii ki kazanacağız"



Türkiye Kupasını tabii ki kazanacağız, tek ve esas hedef bu kupayı kazanmak, çok istiyoruz.Başakşehir maçına iyi başlayamadık ve 2-0 geriden maçı çevirdik iyi skorla döndük. Rövanş maçımız var final için, 0-0, 1-1 bize yetiyor. Güzel skorla Türkiye Kupasında final istiyoruz. Hiçbir maç kolay değil kupayı kazanmak için.



Sakatlığı ne durumda?



Derbide aldığım darbeden dolayı şu anda hala ayağım şikik ve terlikle çıktım röportaja, Başakşehir maçında ağrı kesiciler ile oynadım, umarım Rizespor maçında oynarım"



"İyi ki gelmişim Fenerbahçe'ye"



Keşke kendime daha fazla baksaydım diyorum. İyi ki gelmişim Fenerbahçe'ye, kariyerimde ikinci defa kiralık oynuyorum, genelde kiralık olarak dönen futbolcular takımlarında düşünülmez. Umarım benim için bu olmaz"



Advocaat-milli takım flörtü



Hollanda Milli Takımı'nın hoca durumu nasıl sonuçlanacak açıkçası bilmiyorum. Şu anda Hollanda Milli Takımı'nda hoca yok, bakalım nasıl sonuçlanacak.Advocaat'ın ismini basında okuyorum.Bu konu benim yorum yapacağım bir konu değil



Basketbol takımı hakkında yorum



NBA haricinde basketbol maçına gitmedim, onu bir kenara bırakırsak benim izlediğim tek karşılaşma şu anda Fenerbahçe basket maçı. Fenerbahçe takımı umarım yaptığı işe devam eder.



Türkiye'deki yaşamı



Hollanda'dan birçok arkadaşım ve ailem geliyor. Onları gezdiriyorum bazı yerleri biliyorum et yemeklerini ve kebapları seviyorum kebab lahmacun döner seviyorum



Fenerbahçe'de kalacak mı?



Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağımla ilgili yüzde vermemem. Fenerbahçe ile Sunderland anlaşma yaparsa; ben kararımı verdim, kalmak istiyorum



Taraftar yorumu



Ben onların harika destek verdiklerine inanıyorum. oOnların desteğini her zaman biliyorum, umarım o atmosferi stadumda yaşatırlar, herkesi maça davet edeiyorum.