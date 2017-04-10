Lens: "Bana Anlatılan Taraftar Atmosferini Henüz Göremedim"

FENERBAHÇE'nin skor yükünü taşıyan Jeremain Lens taraftarların stadı doldurmamasından dolayı üzgün.



Gol ve asistleriyle toplam 18 gole katkıda bulunan tecrübeli futbolcu takımın en skoreri durumunda ama bu Hollandalı futbolcuya yetmiyor.



Lens, "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda bana Kadıköy'ün atmosferi anlatılmıştı. Ben da sonradan videolarını izledim. Eskiden beri burada olan takım arkadaşlarım bana taraftarların verdiği desteği anlata anlata bitiremiyor. Ben ise bunun henüz yaşayamadım. Futbol oynamak taraftarın gücü ile çok daha elverişli ve keyifli. Umarım kupa maçlarında ve ligin kalan maçlarında taraftarımız stadı doldurur" dedi.



Fenerbahçe'nin bu sezonki en flaş ismi olan Lens, Akhisar karşısında da klasını konuşturdu.



Bonservisinin alınabilmesi veya yeniden kiralamak için yönetimin çaba sarfettiği Hollandalı yıldız, Akhisar karşısında 1 gol attı; 1 gole de katkı yaptı. Lens, ilk olarak 44. dakikada korneri kullanan ve takımının öne geçmesine katkı yapan isim oldu. Misafir ekibin beraberlik sayısını aradığı son dakikalarda da kanattan aldığı topla ceza alanına girip şık bir vuruşla skoru belirledi. Sezon başından beri 13. asistini yapan yıldız isim, Fenerbahçe formasıyla toplam gol sayısını 5'e yükseltti. Tecrübeli oyuncu böylece toplamda 18 gole katkıda bulunarak takımın bu alanda en skorer ismi olmayı da başardı. - Demirkırdı