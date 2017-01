Lenovo Legion Y720 ve Y520'yi Tanıttı, Yeni Oyun Bilgisayarları!

Lenovo, CES 2017'de yeni oyun bilgisayarı serisi "Legion"u tanıttı.





Dünyanın lider PC üreticisi Lenovo Amerika Las Vegas'da düzenlenen CES Fuarı'nda (Consumer Electronics Show – Tüketici Elektroniği Şovu) heyecan verici yeni bilgisayarlarını tanıttı. Lenovo'nun fuardaki gözde ürünleri, yeni oyun bilgisayarları ve yeni Legion serisi oldu.



Lenovo ile her oyunda daha iyi ol





Yıllardır büyük beğeni toplayan iddialı ürünlerle oyun dünyasında kalıcı olduğunu kanıtlayan Lenovo, yeni gaming ürünlerini artık Legion markası altında satışa sunacak. Oyuncuların taleplerine cevap veren ve onların bir gaming bilgisayarından beklentilerini anlamak için çalışmalarını sürdüren Lenovo'nun PC üzerinden oyun oynayanları tatmin edecek yeni bilgisayarları CES'de tanıtıldı.



Lenovo Legion Y720 ile oyun keyfinizi katlayın





Bu iki yeni gaming bilgisayarı, hem profesyonel hem de keyif için oyun oynayan PC meraklıları için üretildi. En yeni oyunlarla uyum sağlaması için tasarlanan son teknoloji harikası Lenovo Legion serisi ile kendinizi tamamen oyuna kaptırmanız için 5 temel alanda oyuncuların beklentilerini karşılıyor:



Daha Fazla Hız





Lenovo Legion serisi PC'ler son teknoloji NVIDIA® grafikleriyle ve 7. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci ile üstün performans sizi bekliyor. En sevdiğiniz oyunları, güçlü RAM'i ve 16GB DDR4 hafızasıyla sorunsuz bir şekilde çalıştırırken, bugün PC'ler için üretilmiş en hızlı port olan Thunderbolt™ 3 desteğiyle ihtiyacınız olan hıza kavuşacaksınız. Üstelik optimize edilmiş soğutma teknolojisi ve çift metal fanı saatlerce süren oyunlarda bile ısınma sorunu yaşamadan oyunun keyfini yaşamanızı sağlıyor.



Sanal Gerçeklik Desteği





Sanal Gerçeklik yeni dijital gerçeklik olarak 2017 oyun dünyasına yön verirken Oculus Sertifikalı Lenovo Legion serisi bu ihtiyacınıza cevap verecek şekilde tasarlandı. Lenovo Legion Y720 VIDIA GeForce® GTX 1060 grafikleriyle HDMI üzerinden bağlayacağınız VR gözlükleriyle sizlere en heyecanlı oyunların kapısını aralıyor.



En berrak görüntü





Kazanmak için oynamanın sırrı en ince detayları görebilmekte gizli. Yüksek çözünürlükte en kaliteli oyun deneyimini sunmak için tasarlanan Lenovo Legion Y720 HD (3840 x 2160) IPS ekranı ile gözlerinizi yormuyor.



En kaliteli ses





Dünyanın ilk Dolby Atmos® destekli Windows PC'si olan Lenovo Legion Y720 ile çevrenizi saran ses sizi yenilmez kılacak.



Oyunu hissedin





Oyun keyfini gece yaşayan oyuncular için RGB klavye destekli Lenovo Legion Y720 ve kırmızı ışıklandırmalı klavyesiyle Legion Y520 rahatınız için tasarlandı. Ürün ayrıca entegre Xbox One Wireless kumanda desteği ile sizlerle buluşuyor.



"Müşterilerimizin beklentilerini anlamak ve onlar için her zaman daha iyi bir deneyim sunmak için çalışıyoruz. İş, oyun veya günlük PC'ler, yeni nesil sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ve akıllı evler konularında çalışmaya ve yenilikler üretmeye devam edeceğiz."



Lenovo Akıllı Asistan,Lenovo Her Eve Aklıyla Girecek!



