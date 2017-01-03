Lenovo'dan Yeni Laptop'lar!

Lenovo, birbirinden ilginç yeniliklerini CES'te sergiliyor. Firmanın yeni 2-in-1'i Miix 720 ve yeni ThinkPad X1, bunların sadece ikisi.



Miix 720, 12 inç'lik Gorilla Glass ekrana sahip ve 2880 x 1920 (3: 2 oran) çözünürlük sunuyor. Çıkartılabilen klavyeye sahip cihaz, Core i7'ye kadar Intel Kaby Lake işlemciyle çalışıyor. Klavyeyle birlikte 14,6mm kalınlığında olan cihaz, 1,1kg ağırlığında. Tablet tek başında tartıldığında ise yalnızca 780 gram geliyor.



Fiyatı 999.99 dolardan başlayan Miix, Champagne Gold ve Iron Gray renk seçenekleriyle Nisan'da raflarda olacak.



Yeni ThinkPad X1'ler



Odak noktasındaki yeni ThinkPad X1 Carbon, 14 inç'lik ekranı 13 inç'lik form faktöre sığdırıyor. 323 x 217 x 15.95mm ölçülerindeki laptop, 1,12kg ağırlığında ve karbon fiberle güçlendirilmiş gövdesi, bu inceliğine rağmen dayanıklı. Bir çift Thunderbolt 3 ve bir çift USB 3.0 portu bulunan cihazda bir HDMI bağlantısı, Ethernet portu, microSD ve microSIM slotları da bulunuyor.



X1 Yoga ve Tablet



X1 Yoga, 360 derecelik menteşesi sayesinde dönebilen 14 inç'lik 2560 x 1440 çözünürlüklü OLED ekran sunuyor. Dileyenler aynı veya daha düşük çözünürlükte IPS ekranı tercih edebiliyorlar.



Kaby Lake işlemcilerle güncellenen ThinkPad X1 Tablet, "üretkenlik modülü" ile pil ömrünü 5 saat uzatabiliyor.



Lenovo Legion Y720



Legion laptop'ların her ikisi de 15.6 inç monitör ve Kaby Lake işlemciyle geliyorlar. İsteğe bağlı klavye aydınlatması sunan modellerden üst seviye Y720, Core i5-7300HQ veya Core i7-7700HQ işlemcisiyle VR'a hazır bir notebook. Cihaz grafik gücünü ise GeForce GTX 1060'tan alıyor (6GB GDDR5 belleğe sahip).



IPS ekran, Full HD çözünürlük sunuyor ancak daha fazlasını isteyenler, yansıma engelleme özellikli 4K ekranı tercih edebiliyorlar. Dolby Atmos ses özellikli cihaz, oyun kulaklıklarınız yoluyla 3 boyutlu ses sağlıyor ve böylece düşmanın konumunu yaptığı gürültülerden daha iyi algılayabiliyorsunuz.



Legion Y520, Core i7'ye kadar işlemcileri (Kaby Lake) ve GeForce GTX 1050 Ti'ye kadar grafik çözümlerini destekliyor. 4K ekran seçeneği veya Dolby Atmos ses seçeneği burada yok, ancak Y520 ile Dolby Audio Premium destekli 2W Harman Kardon hoparlörlere sahip oluyorsunuz.



Legion Y520 önümüzdeki ay, Y720 ise Nisan'da piyasaya sürülecek. Cihazların fiyatları sırasıyla 900 dolardan ve 1.400 dolardan başlayacak.