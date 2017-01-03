Lenovo'dan Veni Vr Başlığı ve Fazlası

2017'nin sanal gerçekliğin (VR) daha çok firma ve kullanıcı tarafından kabullenildiği bir yıl olması bekleniyor. Lenovo'nun CES 2017'de gösterdiği VR başlığı prototipi, bu sene piyasaya sürülecek ancak kesin bir tarih henüz verilmiyor.



Windows 10'lu VR başlıklarından biri olan başlık, Windows Holographic Platform'u kullanıyor. Bu, başlığın her Windows Store uygulamasını çalıştırabilmesi ve minimum gereksinimlerinin düşük olması anlamına geliyor. Başlığın önünde iki kamera bulunuyor ve bu sayede oda ölçeğinde VR deneyimi sağlayabiliyor.



Lenovo, başlığın 1440 x 1440 OLED ekranlara sahip olduğunu söylüyor. Buna göre başlık, piyasadaki en iyi VR başlıkları olan Oculus Rift ve HTC Vive'dan bile daha yüksek çözünürlüğe sahip.



Lenovo Smart Assistant



Amazon Echo'yu beğeniyor ancak yüksek fiyatına katlanıp onu satın aldığınızda Jeff Bezos'u daha da zengin edeceğinizi düşünüyorsanız, Lenovo Smart Assistant size göre olabilir.



İsteğe bağlı Harman Kardon desteğiyle gelen Lenovo Smart Assistant, 360 derecelik 8 uzak alan mikrofonuna sahip (Echo'da 7 adet mikrofon var). Yapabilecekleriniz arasında sesli komutlarınızla müzik akış hizmetlerine ulaşmak, haber raporlarına ve hatırlatıcılarınıza erişmek var.



Harman Kardon ses özelliklerine sahip olmayan temel modelin fiyatı 130 dolardan başlarken premium model, 170 dolardan başlıyor.