Lemur Ailesi Genişledi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na 2008 yılında getirilen halka kuyruklu 6 lemur, buradaki koşullara uyum döneminin ardından, gerçekleşen 8 doğumla 14 üyeli bir aile oldu.



2005 Yılında gösterime giren 'Madagascar' adlı animasyon filmiyle tüm çocukların sevgilisi haline gelen halka kuyruklu lemurlar, dünyada nesli tükenen hayvanlar listesinde yer almasına rağmen İzmir'deki ailelerini istikrarlı şekilde büyütüyor. Anavatanı Afrika kıtasındaki Madagaskar adası olan, hayvanlar aleminin bu en zararsız, en korumasız ve en sevimli üyeleri, 2008 yılında geldikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın koşullarını kısa sürede benimseyerek hızla çoğaldı. 6 üyeli küçük lemur ailesi, İzmir'deki adaptasyon döneminin ardından 8 doğum birden yaşayarak 14 üyeli geniş bir aileye dönüştü. Uzmanlar bu doğumların, hayvanların Doğal Yaşam Parkı'nda sağlanan ortamı benimsemeleri nedeniyle çok önemli olduğunu vurguladı.



EN SEVDİKLERİ YİYECEK MUZ



İri parlak gözleri, tuhaf çığlıkları ve sempatik tavırlarıyla İzmir Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerinden büyük ilgi gören lemurların en sevdiği yiyecek muz. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan her hayvan için Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği (EAZA) kriterlerine göre yemek listesi oluşturulurken, lemurlar için hazırlanan yemek listesinde ise her türden taze meyve ama 'kesinlikle' muz bulunuyor. Her zaman çok iştahlı olan bu sevimli hayvanlar, günde ortalama 3.5 kilo muz tüketiyor.



Avrupa'nın sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 1300'den fazla türde 1500'ü aşkın hayvanı barındırıyor.



- İzmir