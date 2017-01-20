Leman Sam, çok sevilen şarkılarıyla 20 Ocak'ta 6: 45 KK Ankara Sahnesi'nde...



"Olmazsa olmaz şart; sahiden olduğun gibi olmak. Gerçek ruhun neyse, üzerine örtüler koymadan öylece yaşamak. Bu örtüler sizi yorar. Onun için ben çırılçıplak bir ruhla dolaştım..." diyen sanatçı, duru sesi ve şarkılarıyla kendi ruhunuzu bulmanız için şarkılarını söylüyor. Leman Sam şarkı söylemeyi ne kadar sevdiğini şu sözlerle ifade etmiştir: "Aşık olur gibi şarkımı söylerim, şarkımı söyler gibi de aşık olurum..."