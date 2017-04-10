Leke Tedavisi İçin Yazdan Önceki Son Çıkış!

Evde yapılan doğru kürlerle ufak lekeler geçirilebilirken, kalıcı lekeler için çeşitli medikal estetik uygulamaları ile maksimum sonuç elde etmek mümkün.

Güneş, yaşlılık, hamilelik, hormonal değişiklikler ve bazı ilaçların yan etkisi ile ciltte istenmeyen lekeler oluşabiliyor. Evde yapılan doğru kürlerle ufak lekeler geçirilebilirken, kalıcı lekeler için çeşitli medikal estetik uygulamaları ile kalıcı sonuç elde etmek mümkün. Güneşin 90 derece açıyla gelmeye başladığı yaz aylarından önce leke tedavilerinin tamamlanması gerekiyor. İstanbul Estetik doktorlarından Medikal Estetik Hekimi Dr. Dilay Yılmaz Demiryontar, leke tedavisinde en önemli unsurun doğru teşhis yapılması olduğunu belirtiyor. Ayrıca Demiryontar, yapılan yanlış tedavilerin, lekenin daha da derinleşmesine ve hatta tedavi edilemez duruma gelmesine sebep olabileceğini vurguluyor.

Doğru Teşhis ve Tedavi Çok Önemli!

Leke problemlerinin görüntüde birbirine benzese de sebepleri ve tabiatlarının çok farklı olduğunu belirten Medikal Estetik Hekimi Dr. Dilay Yılmaz Demiryontar, "Leke tedavisinde en önemli unsur doğru teşhis yapılması ve tedavinin belirlenmesi. Yapılan yanlış tedaviler, lekenin daha da derinleşmesine, hatta tedavi edilemez duruma gelmesine sebep olabilir. Biz Kimyasal Peeling, Enzim Peeling, mezoterapi, dermapen, dermaroller, PRP ve lazer tedavi kombinasyonları yapıyoruz. Böylelikle daha hızlı ve etkili sonuçlara ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lekelerin En büyük Düşmanı: Güneş

Leke tedavisinin çok emek isteyen ve sabırlı olunması gereken bir süreç olduğunu belirten Dr. Dilay Yılmaz Demiryontar, "Kalıcı ve derine işlemiş lekeler için hastanın bu konuda kendine zaman tanıması ve sabırlı olması gerekiyor. Tedavilerin seansı lekelerin durumuna göre 6-8 seans arası devam edebilir. Güneş lekelerin en büyük düşmanı. Bu sebeple güneş ışınları dik açıyla gelmeden bu tedavilerin tamamlanması ve tedavi boyunca yüksek faktörlü güneş kremi kullanılması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Minik Lekelere Yönelik Pratik Kür

Küçük ve henüz derinleşmemiş lekelerden kurtulmak için evde yapılabilecek kür önerileri veren Demiryontar, "1 çorba kaşığı yğurt, 1 çay kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı buğday yağı, 1 çay kaşığı lavanta yağı karıştırılarak maske yapılır. 15 dakika sonra ılık suyla yıkanır. Haftada bir kez uygulanabilir." dedi.