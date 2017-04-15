Leipzig Maçını Statta İzleyen Bir Taraftar, Kalp Krizi Geçirerek Vefat Etti

Red Bull Leipzig, Bundesliga'da sahasında Freiburg'u 4-0 ile geçerken, maçın ardından üzücü bir açıklama yaptı.

TARAFTAR KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Aldığı farklı galibiyetin ardından Bundesliga'daki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyen Red Bull Leipzig, Freiburg maçı sırasında 56 yaşındaki bir taraftarın kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Red Bull Leipzig'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Bugün oynanan maçta 56 yaşındaki bir taraftarımız stadyumda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan taraftarımız, malesef hayatını kaybetti. Huzur içinde uyu...''